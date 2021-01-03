Новосибирск, , 16:25 — REGNUM Прокуратура Мошковского района Новосибирской области организовала проверку информации о нарушении прав ребёнка в доме-интернате. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

«Как сообщают СМИ, в декабре 2020 года, в день достижения 18-летнего возраста, ребёнок-инвалид вернулся домой в тяжёлом состоянии, со следами истязаний на теле; в интернате подростка «привязывали к кровати и избивали», — уточнили в прокуратуре. — Прокуратура в связи с сообщениями о жестоком обращении с ребёнком проверит в специализированном учреждении и органах опеки и попечительства соблюдение прав несовершеннолетнего, а также исполнение законодательства об образовании, охране жизни и здоровья ребёнка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СКР также организовал доследственную проверку информации о жестоком обращении с детьми-инвалидами в детском доме-интернате.

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