Новосибирск, , 16:00 — REGNUM В Новосибирской области организована доследственная проверка информации о жестоком обращении с детьми-инвалидами в детском доме-интернате. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено сообщение о том, что органы опеки поместили 17-летнего подростка в Ояшинский детский дом — интернат для умственно отсталых детей. Из сообщения следует, что в данном учреждении над ребёнком издевались, привязывали к кровати, избивали. Ребёнок находился в данном учреждении год», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.