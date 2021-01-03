Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM В Ростовской области в новогоднюю ночь из-за взрыва пострадали девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 января.

«По итогам празднования Нового года в травмпункты Ростова-на-Дону обратилось восемь человек, пострадавших из-за взрыва петард, Волгодонска — один человек», — уточнили в пресс-службе губернатора.

На Дону в первые дни 2021 года крупных пожаров и происшествий не допущено. Коммунальные аварии ликвидируются оперативно, система здравоохранения работает в штатном режиме.

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