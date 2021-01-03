Камень-на-Оби, Алтайский край, , 13:53 — REGNUM В Камне-на-Оби (Алтайский край) разу после Нового года не прекращаются поломки на городских котельных. Более того, из-за аварии на теплосетях без воды в мороз остались жители 65 многоквартирных домов, «обезвожены» пять социальных объектов. Об этом сообщают «Каменские известия».

По словам заместителя директора по водоснабжению и водоотведению МУП «Каменские теплосети» Александра Кунца, причиной ЧС стала подвижка грунта, в результате чего произошёл перелом чугунной трубы.

«Уже поставили муфту, будем медленно подавать давление в трубы, чтобы избежать гидроудара. Полное восстановление подачи воды гражданам планируется к вечеру», — Александр Кунц.