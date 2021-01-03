Волгоград, , 13:36 — REGNUM Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в одном из гаражных боксов кооператива «Восход» в городе Волжском Волгоградской области. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следователи установили, что один из погибших — 59-летний владелец гаража. Он обустроил строение и проживал там последнее время. Для приготовления пищи и обогрева пользовался газовой плиткой. Скорее всего, причиной пожара стали воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона. Стены гаража разрушены полностью.

Личность второго погибшего устанавливается. Организована доследственная проверка.