Иваново, , 12:56 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Ивановской области по факту аварии с участием пассажирского автобуса, в которой погиб один человек и пострадали 14. Водитель задержан, сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области 3 января.

«Следственными органами полиции по факту ДТП с пассажирским автобусом, а Родниковском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. По подозрению в совершении этого преступления задержан 52-летний водитель автобуса. Он помещен в изолятор временного содержания», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием пассажирского рейсового автобуса ПАЗ произошла 3 января в районе деревни Деревеньки Родниковского района. Автобус следовал из Вичуги в Иваново, при попытке обгона водитель не справился с управлением, автобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу.

На момент аварии в автобусе находились 20 человек. Погибла пассажирка 1958 года рождения, ещё 14 человек, в том числе двое детей — мальчики 2011 и 2013 годов рождения, получили травмы.

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