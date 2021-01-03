Сургут, Югра, , 10:14 — REGNUM В аэропорту Сургута (ХМАО) 3 января задержан рейс 1511 «Сургут — Москва» авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно Airbus 320 VQB-PY рейса 1511 согласно расписанию должен был вылететь 04:30 по местному времени (02:30 мск). На рейс было зарегистрировано 147 пассажиров, из которых двое детей. По причине технической неисправности воздушного судна рейс был задержан.

Согласно табло аэропорта Сургута, данный рейс отменён. Предварительное время вылета — 4 января, в 5:50 по местному времени (03:50 мск).