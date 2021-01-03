Донецк, 3 января 2021, 09:56 — REGNUM Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 3 января в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.
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Под обстрелами украинской армии оказались населенные пункты: Горловка (поселок шахты «6/7»), Минеральное, Лозовое, Александровка, Шевченко.
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По указанным населенным силовики ВСУ выпустили пять гранат из подствольного гранатомета, вели обстрелы из снайперского и стрелкового оружия.
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На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня по населенным пунктам Донецкой Народной Республики.
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