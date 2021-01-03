Нур-Султан, , 09:24 — REGNUM В столице Казахстана в связи с понижением температуры воздуха до — 30, — 38 градусов временно приостановили движение некоторых пригородных маршрутов, сообщили 2 января в пресс-службе оператора пассажирских перевозок City Transportation Systems.

Так будет временно приостановлено движение пассажирского транспорта, следующего по восьми маршрутам — №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317.

Остальные пригородные маршруты будут на линии, уточняет источник.

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