Тайшет, Иркутская область, , 08:55 — REGNUM Новогодняя ночь едва не стала последней для пожилой семейной пары, проживавшей в деревянном одноэтажном доме в городе Тайшете Иркутской области. Как сообщает региональное ГУ МВД РФ, виной тому стал пожар. И только благодаря грамотным и решительным действиям правоохранителей никто не пострадал.

Увидев охваченный пламенем дом, сотрудник ППС сержант полиции Константин Мусиньян и инспектор ДПС лейтенант полиции Евгений Воронин поспешили на помощь жильцам. Войдя на территорию домовладения, они увидели возле дома пожилого мужчину, который сообщил, что внутри осталась его супруга.

Стражи правопорядка зашли в сильно задымлённое помещение, нашли пожилую женщину, которая на тот момент находилась в шоковом состоянии, и эвакуировали из горящего строения. После этого полицейские отвезли пенсионеров к знакомым.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские спасатели известили о первых в 2021 году пожарах с гибелью людей: в период за 1 и ночь 2 января было ликвидировано 49 возгораний, погибли пятеро человек.

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