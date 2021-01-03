Ровно, Украина, , 08:18 — REGNUM На Украине 2 января загорелся пассажирский поезд сообщением «Николаев-Ивано-Франковск-Рахов», в котором на момент возгорания находились 228 пассажиров и 26 проводников, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 2 января в 10:40 (11:40 мск). Возгорание произошло на железнодорожной станции города Радивилов (Ровенская область).

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар произошел в кузове №1 второй секции в районе мотор-компрессора редуктора внутри кузова локомотива.

Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание с помощью огнетушителей. Уточняется, что никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы из поезда.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области на территории структурного подразделения «Укрзализныци» сгорел пассажирский вагон, в котором обнаружили тела двух погибших.