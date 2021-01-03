Томск, , 07:35 — REGNUM Пожар произошел на территории пилорамы в Чаинском районе Томской области, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, возгорание произошло на предприятии в селе Подгорное 2 января. Общая площадь пожара оценивается в 62 квадратных метра. При осмотре места происшествия спасатели обнаружили тела четырех погибших мужчин. Пока причина возгорания не известна.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отметили в СКР.

В настоящее время место происшествия осматривают следователи, судмедэксперты и криминалисты. Также проводится экспертиза пожара и допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января произошел пожар в частном жилом доме в городе Бородино Красноярского края. При пожаре погибли три взрослых человека.

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