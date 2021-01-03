Кабул, 3 января 2021, 07:21 — REGNUM Как минимум пять человек стали жертвами мощного взрыва в одном из зданий, расположенном на одной из площадей в столице Афганистана, городе Кабуле. Об этом 3 января сообщает телеканал 1TV.
По предварительным данным, взрыв произошёл в пекарне, в качестве возможной причины взрыва названа утечка газа из газового баллона.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о 30 пострадавших в результате взрыва газовых баллонов в грузовике, развозившем их в Венесуэле.
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