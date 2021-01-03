Петропавловск-Камчатский, , 04:53 — REGNUM Восемь человек, заблокированных огнём в жилом четырёхэтажном доме, спасли пожарные в Петропавловске-Камчатском. Об этом 3 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Возгорание произошло в квартире, расположенной в четырёхэтажном жилом доме на проспекте 50-летия Октября. До прибытия на место происшествия большинство жителей дома успели покинуть его самостоятельно, но восемь человек оказались заблокированы в двухкомнатной квартире.

К ликвидации пожара были привлечены 24 человека и четыре единицы спецтехники. Спасателям удалось спасти троих из восьми жильцов с помощью трёхколенной лестницы. Остальных людей эвакуировали из дома, применив индивидуальные спасательные устройства.

Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Тюмени. Огнём был уничтожен многоквартирный дом, без крова остались 30 человек.

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