Лансинг, США, , 04:41 — REGNUM Не менее трех человек погибли в результате падения легкого дома на жилой дом в американском штате Мичиган, передает телеканал Fox 2.

По данным шерифа округа Майка Бушара, на борту воздушного судна на момент трагедии находились три человека. Они все погибли при падении самолета. Жильцы дома в момент крушения в здании не находились. Причины падения самолета до сих пор не известны, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее легкомоторный самолет упал на жилой дом в городе Лион (штат Мичиган) в США. Крушение воздушного судна вызвало пожар в здании.

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