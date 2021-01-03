Ивантеевка, Московская область, , 04:00 — REGNUM Мальчик 11-ти лет погиб в результате нападения собак в подмосковной Ивантеевке. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Тело погибшего ребёнка было обнаружено на территории частного домовладения в Ивантеевке. По предварительным данным, мальчик вместе со своей матерью находился в гостях у заводчиков собак. Днём 2 января ребёнок вышел во двор, предположительно, покормить собак, содержащихся в вольере. Одна из собак набросилась на мальчика.

Ребёнок скончался от полученных ран. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются.

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