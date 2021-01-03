Лансинг, США, , 03:21 — REGNUM Легкомоторный самолет разбился в жилом квартале американского Лиона (штат Мичиган), сообщает пресс-служба городского пожарного управления.

Сообщается, что воздушное судно упало на один из жилых домов города, из-за крушения произошел пожар. Жителей населенного пункта предупредили о происшествии и призвали воздержаться от посещения места катастрофы. При этом пока не известно, сколько человек находились на борту самолета. Отмечается, что в доме в момент крушения жильцов не было. В настоящее время ведется расследование происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря легкий самолет разбился в американском штате Техас. В результате авиапроисшествия погибли два человека.

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