Луисвилл, США, , 01:38 — REGNUM Дом лидера Республиканской партии в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла подвергся нападению вандалов. Об этом 2 января сообщила телекомпания NBC.

От рук неизвестных вандалов пострадал дом Макконнелла в городе Луисвилле, в американском штате Кентукки. Злоумышленники нанесли белой краской на входную дверь и стену дома надписи оскорбительного характера. Одна из надписей утверждает, что сенатор «убивает белых» своими действиями, а другая содержит вопрос, когда же гражданам придут положенные выплаты.

Лидер республиканцев после произошедшего распространил заявление, где отмечает своё положительное отношение к мирным протестам, но при этом уточняет, что «вандализму и политике запугивания не место в нашем обществе».

Выходку вандалов связывают с решением Сената не голосовать за инициативу об увеличении размера прямых выплат гражданам США с 600 до 2000 долларов в условиях пандемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении вандалов на дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Злоумышленники облили кровью двери и стену дома, а на пороге положили свиную голову.

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