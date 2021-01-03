Ниамей, , 00:50 — REGNUM Как минимум 58 мирных граждан погибли в результате нападения неизвестных на деревню на западе Нигера. Об этом 2 января сообщает РИА Новости.

Вооружённые боевики напали на деревню, расположенную недалеко от границы с Мали. Отмечается, что перед нападением жителям поступали угрозы с целью вынудить их оказать поддержку экстремистским группировкам. После нападения власти Нигера усилили охрану приграничных населённых пунктов.

Отмечается, что атака на деревню произошла в день, когда должны были объявляться предварительные итоги голосования на первом туре президентских выборов в Нигере, которые состоялись 27 декабря. Лидирующую позицию по итогам первого тура выборов занял экс-глава МИД, а позднее министр внутренних дел и безопасности страны 61-летний Мохамед Базум, он обошёл 29 кандидатов от различных политических партий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первых итогах президентских выборов в Нигере.

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