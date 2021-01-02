Оттава, , 23:23 — REGNUM В канадской провинции Альберта потерпел крушение вертолет Robinson R44, на борту которого находились четыре человека. Об этом сообщает телеканал CTV.

Трагедия произошла в субботу, 2 января, к северо-востоку от города Гранд-Прэри. Отмечается, что все члены экипажа воздушного судна погибли.

В настоящее время на месте крушения работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины происшествия.

Другие подробности пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря в штате Парана на юге Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет.

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