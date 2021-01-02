Ханты-Мансийск, , 23:04 — REGNUM В Югре автомобиль Toyota столкнулся с автобусом. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 1 января на ул. Северная города Нижневартовска. Водительница 46 лет не учла дорожные и метеорологические условия, и допустила занос транспортного средства на автобус «МАЗ».

В результате ДТП четыре пассажира автомобиля Toyota — женщины 1972 и 1995, мужчина 1994 и мальчик 2019 годов рождения — получили травмы. Ребёнок был непристёгнутым и находился на руках одной из пострадавших пассажирок.