Иваново, , 20:24 — REGNUM По факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса в районе деревни Деревеньки Родниковского района Ивановской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает 2 января следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

В сообщении говорится, что специалисты в ходе доследственной проверки выяснят, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский автобус перевернулся в Родниковском районе Ивановской области 2 января. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще более 10 получили травмы.

Читайте также: В Ивановской области попал в ДТП автобус с пассажирами