Иваново, , 19:13 — REGNUM В Родниковском районе Ивановской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобус ПАЗ. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

По его словам, транспортное средство перевернулось 2 января на трассе вблизи села Деревеньки. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пожилая женщина), еще 10 пострадали.

«Перевернулся пассажирский автобус», — сказал источник.

Сотрудники экстренных служб и полиция, прибывшие на место ДТП, выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь с 29 на 30 декабря на границе Италии и Швейцарии попал в дорожно-транспортное происшествие микроавтобус с шестью членами сборной РФ по лыжным гонкам.

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