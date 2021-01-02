Иваново, , 18:52 — REGNUM Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Ивановской области 2 января, по предварительным данным, один человек погиб, 12 пострадали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области. Авария произошла в районе деревни Деревеньки Родниковского района около 17:10, уточнили в ГУ МЧС.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате один человек погиб, 12 получили травмы.

СК начал доследственную проверку по факту гибели пассажира. Устанавливается, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.