Дамаск, , 16:34 — REGNUM В сирийском городе Рас-эль-Айн на одном из рынков прогремел мощный взрыв, сообщает 2 января агентство SANA.

Отмечается, что инцидент произошел на рынке Сук-эль-Ходра, в результате теракта погибли мирные жители, их число не уточняется. На место происшествия прибыли автомобили скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря не менее 16 человек, включая троих военнослужащих Турции, погибли при взрыве автомобиля в провинции Хасеке в Сирии. Заминированный автомобиль взорвался на блокпосте, организованном протурецкими боевиками.

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