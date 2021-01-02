Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Склад боеприпасов обнаружили под Петербургом — в поселке Симагино Ленинградской области. Он принадлежит гражданину, кинувшему боевую гранату в экскаватор.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь: мужчина по неизвестной причине из автомата обстрелял стоявший в посёлке экскаватор, а затем швырнул в него гранату.

Полиция вела розыск стрелка, на место обстрела 1 января выезжал спецназ, который обнаружил ещё одну гранату.

В результате у Симагино нашли автомобиль BMW, рядом с ним — тело мужчины с огнестрельным ранением головы, утверждает телеканал «78» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемым оказался 44-летний предприниматель. Под его левой ногой лежала граната Ф-1 без чеки во взведённом состоянии, обезвреживать ее пришлось ОМОНу. Рядом обнаружился автомат АК-74, фрагменты гранаты Ф-1, три гильзы и патрон.

В машине нашли предмет, похожий на автомат АКС-74, который мог пропасть ещё в 1994—1996 годах в Чечне. В автомобиле также обнаружили охотничье гладкоствольное ружьё «Сайга» и более 800 патронов разных калибров. В гараже и доме бизнесмена хранились еще три гранаты РГ-42 без запалов и сотни патронов.

Причины криминальных действий погибшего устанавливаются.