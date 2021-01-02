Краснодар, , 13:57 — REGNUM Причиной природных пожаров в Сочи, а также в Краснодаре, Геленджике и в Туапсинском районе стал запуск фейерверков, сообщили 2 января в пресс-службе администрации края.

«Пожар в лесах Сочи до сих пор продолжают тушить. Ситуация под контролем, как мне сообщают, населенным пунктам ничего не угрожает. Спасибо МЧС и всем службам, которые ни на минуту не прекращают борьбу с огнем», — сообщил в социальных сетях губернатор Вениамин Кондратьев.

В ночь с 31 на 1 января спасатели ликвидировали возгорания в Краснодаре и Геленджике. На данный момент площадь активного горения лесной подстилки на территории Туапсинского района составляет 400 квадратных метров, Сочи — 600.

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