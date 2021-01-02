Сочи, Краснодарский край, , 12:48 — REGNUM Крупный природный пожар тушат спасатели в Сочи уже вторые сутки. Как сообщили 2 января в пресс-службе администрации города, огонь не угрожает жилью.

Пожар тушат в 28 квадрате Туапсинского лесничества, на утро 2 января площадь возгорания составила 5,5 гектаров. Полоса горения находится в труднодоступном месте в урочище Слепченкова Балка, составляет 600 метров, уточнили в пресс-службе. В тушении огня задействовано 105 человек.

«В основном добираются до очага возгорания пешком. Штаб по ликвидации развернут в селе Малый Кичмай Лазаревского района. Работает 22 единицы техники, сил и средств достаточно», — уточнил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Он добавил, что близлежащим населенным пунктам угрозы нет — порывами ветра дымовую завесу уносит в сторону федеральной трассы, при этом очаг возгорания находится на большом расстоянии.