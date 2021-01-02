* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:44 — REGNUM В Афганистане боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угнали автобус с пассажирами в провинции Герат на северо-западе Афганистана. Об этом сегодня, 2 января, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Сообщается, что группа вооруженных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватила пассажирский автобус с десятками людей в районе Чилдохтаран на шоссе Герат — Тургунди. Захват был совершен около 7:00 по местному времени. Автобус был угнан в неизвестном направлении.

Афганская полиция начала спецоперацию по освобождению заложников.

Напомним, что ранее сегодня поступила информация о том, что 1 января талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили засаду афганским полицейским — погибли шестеро сотрудников правоохранительных органов.