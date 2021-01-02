Иркутск, , 10:18 — REGNUM Спасатели Приангарья сообщили о первых в 2021 году пожарах с гибелью людей. По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в период за 1 и ночь 2 января было ликвидировано 49 возгораний, погибли пятеро человек.

«Случаи с гибелью людей зарегистрированы 1 января в городе Иркутске, в посёлке Игнино и в деревне Красный Яр Куйтунского района, утром 2 января двое человек погибли на пожаре в двухквартирном доме в деревне Столбова Иркутского района», — отмечают спасатели.

Причины пожаров устанавливают дознаватели МЧС России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 января, иркутские спасатели отмечали, что чрезвычайных ситуаций на территории Прибайкалья в новогоднюю ночь не зарегистрировано. Вместе с тем, пожарно-спасательные подразделения 15 раз привлекались к тушению пожаров.

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