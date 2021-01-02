Тацинский район, , 10:17 — REGNUM В Тацинском районе Ростовской области четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 2 января.

Смертельная авария произошла на участке трассы Волгоград-Каменск примерно в 4:15 мск. Водитель Hyundai H-1, предположительно, двигаясь из Волгограда в направлении трассы М-4 «Дон» столкнулся с попутным Renault Premium. В результате аварии погибли двое мужчин и две женщины, находившиеся в микроавтобусе. В автомобиле находились также трое детей — девятилетний мальчик, восьмилетняя и 11-летняя девочки. Они госпитализированы в центральную райбольницу Тацинского района.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники дорожной полиции призвали автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения. Особенно быть внимательными в условиях плохой видимости, тумана.