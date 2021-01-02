Иркутск, , 10:11 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий: 3 января днём в западных и северо-западных районах и 4 января местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, снег, метели. Об этом сообщают в ГУ МЧС РФ по региону.

Метель Дарья Драй © ИА REGNUM

Температура воздуха при этом ночью составит — 26… — 31 °C, (местами — 36… — 41°С), днём −18… −23°С, в пониженных формах рельефа — 28… — 33 °C. Органы управления и оперативные группы экстренных служб готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области наблюдается устойчивый рост числа пожаров и гибели людей от огня. Неблагоприятная ситуация сложилась с гибелью на пожарах несовершеннолетних.

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