Барнаул, , 09:57 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1563 человек, причём 24 из них добавили в сводку только за первые двое суток нового, 2020 года.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9489 человек, +101 за последние двое суток) и ОРВИ (16 834 человека, +300 за последние двое суток). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 33 334 человека (+433 за двое суток).

Тяжелобольных насчитывается 401 (+ 18 за 1−2 января), к аппаратам ИВЛ подключены 116 пациентов (+7 за двое суток). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1239 (+34 за двое суток). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 29 860 человек (+383 за двое суток).

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