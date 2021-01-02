Нижневартовск, Югра, , 09:43 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Нижневартовске пострадали четыре человека. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Югре.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 1 января на улице Северной в Нижневартовске. 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota, не учла погодные условия и состояние дорожного покрытия, в результате чего её автомобиль ушел в занос, а затем столкнулся с автобусом МАЗ, после чего наехал на препятствие.

Четыре пассажира, находившиеся в автомобиле Toyota, получили травмы. Уточняется, что пострадавшие — две женщины, мужчина и годовалый ребенок.