* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:38 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили засаду в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в результате чего погибли по меньшей мере шесть афганских полицейских. Об этом сегодня, 2 января, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что боевики устроили засаду 1 января в округе Батикот провинции Нангархар. В ходе боестолкновения погибли шестеро полицейских, в том числе командир отряда. Ещё четверо полицейских получили ранения.

Стоит отметить, что, несмотря на договоренности от некоторой нормализации обстановки в Афганистане между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США, которые были достигнуты в прошлом году, на деле ситуация в Афганистане не сильно изменилась.