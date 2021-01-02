Чита, , 09:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 января, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 27 961 человек, причём 241 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у семерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 520 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 99 (+6 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 48 (+20 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 25 487 пациентов (+110 за сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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