Чита, , 09:06 — REGNUM В Чите (Забайкальский край) в ночь на 28 декабря 2020 года произошёл очередной случай жестокого обращения с детьми. В стационар с обморожениями рук и ног, а также телесными повреждениями, поступил четырехлетний летний ребёнок. Как сообщает региональное СУ СК РФ, из-за небольшой провинности 35-летний отчим избил пасынка, а затем запер его в неотапливаемом гараже.

Несколько часов мальчик, одетый только в легкое трико и футболку, босой, провел взаперти. О совершенном преступлении стало известно матери ребенка, которая сообщила об этом в правоохранительные органы.

Истязатель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»), следователи будут добиваться заключения его под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, очередной случай жестокого обращения с детьми произошёл в Забайкалье в середине декабря 2020 года: в результате черепно-мозговой травмы погиб годовалый житель в села Ильинка Читинского района. В убийстве малолетнего подозревают 40-летнего отца мальчика.

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