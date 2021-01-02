Сан-Франциско, США, , 08:06 — REGNUM Дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси атаковали неизвестные вандалы. Об этом 1 января сообщил портал TMZ.

Информацию о нападении вандалов на дом Пелоси в Сан-Франциско сотрудники полиции получили около 03:00 по местному времени. По предварительной информации, злоумышленники разрисовали гараж и дом краской и оставили голову свиньи возле входа в дом.

Предполагается, что неизвестные таким способом выразили свой протест против решения Сената США не голосовать за инициативу об увеличении размера прямых выплат гражданам США с 600 до 2000 долларов на фоне пандемии коронавируса. Инициатива была одобрена палатой представителей, но не прошла в Сенате.

Ранее ИА REGNUM сообщало о критике, которой действующий президент США Дональд Трамп подверг Сенат Конгресса США за решение по оборонному бюджету на 2021 год.

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