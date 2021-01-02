Санкт-Петербург, , 06:35 — REGNUM Пожар в жилом доме стал причиной гибели человека в городе Санкт-Петербурге. Об этом 2 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в ночь на 2 января около 03:30 мск, в жилом доме, расположенном в центре города, на улице Гончарной. Из здания были эвакуированы 50 человек. По предварительным данным, погиб один человек.

В настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства и причины возникновения пожара уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели человека в Санкт-Петербурге при пожаре, возникшем в забитой мусором квартире.

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