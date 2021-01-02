Махачкала, , 05:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано сейсмологами в Дагестане. Об этом 2 января сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмособытие было зафиксировано в 01:05 по всемирному координированному времени (04:05 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 12 километрах на северо-запад от города Дербента (проживает около 126 тыс. человек) и в 21 километре от города Дагестанские огни (население около 30 тыс. человек).

Очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших либо разрушениях не поступала.

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