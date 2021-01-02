Сана, , 01:05 — REGNUM Как минимум пять человек погибли, ещё семеро пострадали в результате нападения мятежников-хуситов в пригороде Ходейды. Об этом 1 января сообщает телеканал Sky News Arabiya.

Атака хуситов на мирных граждан произошла на юге от Ходейды. В результате нападения мятежников погибли пять человек, все погибшие — женщины. Ранения получили семь человек, среди них трое детей.

Уточняется, что мирных жителей обстреляли сторонники движения «Ансар Аллах».

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в аэропорту Адена в Йемене, в результате которого погибли трое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).

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