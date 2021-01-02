Нью-Йорк, США, , 00:33 — REGNUM Дипломат, работавшая в Организации Объединённых наций, была найдена мёртвой в своей квартире в городе Нью-Йорке. Об этом 1 января сообщило издание New York Post.

Женщина 38 лет была найдена погибшей в своей квартире в районе Манхеттена, где она проживала около двух лет. Причина и обстоятельства смерти дипломата устанавливаются. Информация о гражданстве погибшей не приводится, государство, в представительстве которого она работала, не уточняется.

По предварительным данным, версия о возможном убийстве женщины полицией в настоящее время не рассматривается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении двух сотрудников полиции в связи с гибелью чернокожей женщины в американском штате Кентукки.

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