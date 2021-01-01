Тюмень, , 21:51 — REGNUM Под Тюменью 1 января 2021 года при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании деревянного жилого дома по улице Боровская, 46 поступило в 19:17 по местному времени (17:17 мск). Пожарные прибыли на место через пять минут. Горел дом и постройки на общей площади 120 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 19:35 (17:35 мск). В тушении было задействовано 16 пожарных и четыре единицы спецтехники.

При проливке конструкций было обнаружено тело одного погибшего. Второй пострадавший был госпитализирован, позже он скончался в реанимации.

Причины пожара устанавливаются.