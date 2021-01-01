Кабул, , 21:40 — REGNUM В Афганистане вынесли приговор организатору нападения на Кабульский университет, в результате которого погибли 35 человек. Об этом 1 января сообщает телеканал 1TVNews.

«Организатор атаки на университет в Кабуле Адиль приговорен к смертной казни», — сообщил телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября 2020 года в результате атаки на Кабульский университет погибли 35 человек, свыше 50 получили ранения. Ответственность за это вновь взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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