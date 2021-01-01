Берлин, , 20:28 — REGNUM В столице Германии Берлине полицейские задержали в ночь на 1 января около 700 человек, говорится в сообщении столичной полиции.

Ранее городские власти определили во всех 12 административных округах 56 зон, где был запрещен запуск фейерверков и петард. Кроме того, там было запрещено собираться в канун Нового года, однако имели место многочисленные нарушения.

Так, в ряде районов группы из нескольких человек начали забрасывать правоохранителей булыжниками и запускать в них петарды. Всего пострадали семь полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, Новый год в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса Берлин встретил без традиционных гуляний и фейерверка у Бранденбургских ворот.

Кроме того, жителям Берлина было запрещено продавать петарды, распивать спиртные напитки в общественных местах, а в частных домах и квартирах можно собираться компаниями не более пяти человек, даже если это члены одной семьи или домохозяйства.

За соблюдением порядка и введённых властями ограничений следят около трёх тысяч полицейских. Небо над городом патрулируют вертолёты. Штрафы за нарушение ограничений составляют минимум €500.