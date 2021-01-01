Портленд, США, , 19:57 — REGNUM В американском Портленде в новогоднюю ночь произошли беспорядки, говорится в Twitter местной полиции.

«Участники бросили множество зажигательных предметов в полицейских и запускали фейерверки в здание Федерального суда и Центр правосудия», — говорится в сообщении.

Протестующие также били витрины и устраивали поджоги, в результате правоохранители применили спецсредства, в том числе перцовый газ и резиновые пули, сообщает местный телеканал KOIN.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Портленд является одной из точек в США, где не стихают уличные беспорядки, начавшиеся весной на волне протестов против полицейского произвола.

В начале ноября из-за беспорядков, которые в ходе протестов начались в Портленде, в город прибыла национальная гвардия штата США Орегон.

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