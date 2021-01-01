Степанакерт, , 19:20 — REGNUM В Физулинском районе в Нагорном Карабахе подорвался на мине гражданин Азербайджана. Об этом сообщила 1 января пресс-служба Генпрокуратуры республики.

«Гражданин Азербайджана Забиль Б. подорвался на мине в Физулинском районе», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в местную больницу, однако медики не смогли ему помочь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки на территорию Нагорного Карабаха из Армении вернулись еще свыше 200 беженцев.

Читайте также: В Нагорный Карабах за сутки вернулись свыше 200 беженцев — Минобороны РФ