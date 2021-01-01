Самара, , 18:55 — REGNUM В Самаре следователи начали проверку по факту гибели человека при пожаре в здании недействующего подшипникового завода. Об этом 1 января сообщили в региональном главном управлении СКР.

«В настоящее время по данному факту… начата доследственная проверка, назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в ведомстве.

В региональном СК уточнили, что здание, где произошло ЧП, не функционировало с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел утром 1 января в здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод». Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг №3. Эвакуация не проводилась. При тушении стало известно, что в результате пожара погиб один человек.

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