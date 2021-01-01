Донецк, , 18:11 — REGNUM Противотанковые мины в непосредственной близости от жилых домов в селе Широкино на юге Донбасса установили военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 1 января в Управлении Народной милиции (НМ) ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

«Противник (представители ВСУ — прим. ИА REGNUM) проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, — говорится в сообщении. — … Так, нами отмечается, минирование противотанковыми минами TM-62 участка дороги, в непосредственной близости от жилых домов по улице Советской села Широкино».

Отмечается, что минные заграждения ВСУ напрямую угрожают жизни и здоровью мирных граждан.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в направлении поселка шахты 6/7 на северо-западе Горловки открыли огонь представители ВСУ.

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