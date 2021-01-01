Донецк, , 17:04 — REGNUM В направлении поселка шахты 6/7 на северо-западе Горловки открыли огонь представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении отмечается, что украинские силовики, которые применяли стрелковое оружие, вели стрельбу со стороны населенного пункта Шумы.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января в пресс-службе представительства республики в СЦКК сообщили, что ВСУ за сутки один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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